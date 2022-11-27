У Росії виникла пожежа на одну з найбільших нафтопереробних заводів

Масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пожежа виникла сьогодні, 27 листопада. Вогонь охопив понад 200 метрів квадратних і поширився на технологічній установці теплообмінника промислового майданчика.

Загоряння ліквідували через чотири години. За даним російських ЗМІ, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а її причини буде встановлювати спеціальна комісія.

"Ангарська нафтохімічна компанія" входить до структури "Роснєфті" і є одним з найбільших нафтопереробних заводів. Потужність переробки нафти цієї компанії становить 10,2 млн тонн на рік.

Нагадаємо, 19 листопада під Санкт-Петербургом пролунав вибух на газопроводі, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Крім того, у центрі Москви 20 листопада виникла масштабна пожежа, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.