В турецькому місті Самсун стався сильний вибух на нафтовому танкері: подробиці

В Туреччині в місті Самсун пролунав потужний вибух на нафтовому танкері, який спровокував пожежу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN Türk .

Згідно з останніми даними, причини вибуху на нафтовому танкері досі невідомі. Внаслідок інциденту в одній з цистерн виникла сильна пожежа через що до неба здійнявся чорний дим.

До порту одразу було направлено велику кількість пожежних бригад, яким вдалося взяти вогонь під контроль, а пізніше - ліквідувати його.

Наразі розпочато розслідування з метою встановлення причин вибуху.

Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olaya ilişkin son detaylar @trthaber’de.https://t.co/sksIyzGeAQ pic.twitter.com/EY12gN5NL3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2022

Деякі з видань стверджують, що вибух стався безпосередньо в одній з цистерн з нафтою через перегрівання.

Оновлено о 11:55

"Вибух стався близько 11:15 (10:15 за київським часом) через нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігаються відпрацьовані масла з суден в порту Самсун, пожежа була ліквідована пожежною командою за короткий час, жертв і постраждалих немає", - заявила пресслужба губернатора міста.