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В турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере: подробности

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Пятница 02 декабря 2022 11:37
В турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере: подробности Фото: в турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Турции в городе Самсун раздался мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавший пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Согласно последним данным, причины взрыва на нефтяном танкере пока неизвестны. В результате инцидента в одной из цистерн возник сильный пожар из-за чего к небу поднялся черный дым.

В порт сразу было направлено большое количество пожарных бригад, которым удалось взять огонь под контроль, а позже - ликвидировать его.

Начато расследование с целью установления причин взрыва.

Некоторые из изданий утверждают, что взрыв произошел непосредственно в одной из цистерн с нефтью из-за перегрева.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в России возник пожар на территории Ангарской нефтехимической компании.

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