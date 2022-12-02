В турецком городе Самсун произошел сильный взрыв на нефтяном танкере: подробности

В Турции в городе Самсун раздался мощный взрыв на нефтяном танкере, спровоцировавший пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk .

Согласно последним данным, причины взрыва на нефтяном танкере пока неизвестны. В результате инцидента в одной из цистерн возник сильный пожар из-за чего к небу поднялся черный дым.

В порт сразу было направлено большое количество пожарных бригад, которым удалось взять огонь под контроль, а позже - ликвидировать его.

Начато расследование с целью установления причин взрыва.

Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olaya ilişkin son detaylar @trthaber 'de. https://t.co/sksIyzGeAQ pic.twitter.com/EY12gN5NL3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2022

Некоторые из изданий утверждают, что взрыв произошел непосредственно в одной из цистерн с нефтью из-за перегрева.