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У турецькому Кахраманмараші зафіксували відразу два землетруси

Фото: у турецькому Кахраманмараші зафіксували відразу два землетруси (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Відразу два землетруси магнітудою понад 4 бали за шкалою Ріхтера було зафіксовано в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Спеціалісти зафіксували два землетруси магнітудою в 4,1 та 4,5 бали. Землетруси відбулись приблизно о 17:39 за місцевим часом.

Перший землетрус стався на глибині 9,88 кілометра над поверхнею моря. А з

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в турецькій провінції Малатья сьогодні стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали.

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