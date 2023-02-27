ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Туреччині стався новий руйнівний землетрус: є жертви

Новость на русском →
Малатья, Понеділок 27 лютого 2023 13:38
У Туреччині стався новий руйнівний землетрус: є жертви Фото: у Туреччині стався новий руйнівний землетрус: (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

За даними наразі, внаслідок землетрусу обрушилося 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.

Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 отримали поранення. Скільки людей перебувають під завалами, поки що незрозуміло.

Фото: наслідки землетрусу в Туреччині 27 лютого (Twitter)

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.

Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Вже 25 лютого в країні сталися нові поштовхи магнітудою 5,3 балів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"