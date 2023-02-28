В турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Оникисубат города Кахраманмраш.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой в 4,1 и 4,5 балла. Землетрясения произошли примерно в 17:39 по местному времени.
Первое землетрясение произошло на глубине 9,88 километра над поверхностью моря. А с
Напомним, ранее стало известно, чтов турецкой провинции Малатья сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6 . В результате мощных толчков есть разрушения и жертвы.
Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла .
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