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В турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения

Фото: в турецком Кахраманмараше зафиксировали сразу два землетрясения (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сразу два землетрясения магнитудой более 4 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы в районе Оникисубат города Кахраманмраш.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой в 4,1 и 4,5 балла. Землетрясения произошли примерно в 17:39 по местному времени.

Первое землетрясение произошло на глубине 9,88 километра над поверхностью моря. А с

Напомним, ранее стало известно, чтов турецкой провинции Малатья сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6 . В результате мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла .

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ТурцияЗемлетрясение