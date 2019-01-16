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"Турецький потік" введуть в експлуатацію до кінця 2019 року, - Путін

Новини » Політика    16.01.2019 - 09:51
"Турецький потік" введуть в експлуатацію до кінця 2019 року, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Компания "Газпром" проробляє маршрут транспортування газу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Путін зазначив, що компанія "Газпром" проробляє маршрут транспортування газу Болгарія - Сербія - Угорщина з виходом на газорозподільний центр в австрійському Баумгартені. Але, за його словами, остаточне рішення буде прийнято в залежності від позиції Європейського союзу.

"Ми вважаємо, що зацікавлені в російському газі країни ЄС повинні отримати від Євросоюзу гарантії, що плани продовження "Турецького потоку" не будуть зірвані довільним політичним рішенням Брюсселя", - сказав Путін.

Нагадаємо, посол США в Берліні Річард Гренелл заявляв, що проект газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2" розробили для транспортування російського газу в Європу без українського інтересу.

"Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит російського газу через Україну. Два проекти, які дадуть йому можливість зробити це, - "Північний потік-2" і "Турецький потік-2". Ці два проекти разом роблять транзит російського газу через Україну практично зайвим", - додав він.

Зазначимо, раніше Держдеп США назвав "Північний потік-2" і "Турецький потік" політичним інструментом РФ.

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