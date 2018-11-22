В РФ определились с маршрутом поставок газа по "Турецкому потоку"

Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

"Газпром" выбрал маршрут поставок газа через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию

Российский "Газпром" выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке "Турецкого потока" - через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Материалы газотранспортных операторов этих стран были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей. Процедура предусмотрена законодательством Европейского союза и нужна для строительства новых газопроводов.

Сообщается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию - с 2021, в Словакию - во второй половине 2022 года.

Также отмечается, что "Булгартрансгаз" в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

Также в материале говорится, что "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности.

Напомним, Российская Федерация запустила первую нитку газопровода "Турецкий поток", церемония запуска прошла в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Россия не исключает возможность строительства части газопровода "Турецкий поток" через территорию Венгрии.

Отметим, "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока" еще в апреле 2018 года.