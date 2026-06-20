На турецький пляж море винесло невідомий безпілотник. Кого підозрюють?

Безпілотник виявили на турецькому пляжі Чакраз в районі Амасра провінції Бартин. Жандармерія встановила, що боєприпасів у ньому не було.

Дрон вилучили з пляжу та відправили до Анкари для експертизи.

За даними агентства, це той самий апарат, фрагменти якого знайшли 5 днів тому на пляжі Капісую в районі Куруджашіле.

Що відомо про дрон

Точне походження дрона встановлять під час експертизи в Анкарі, однак його попередньо ідентифікують як російський.

Безпілотник тривалий час перебував у воді. Його корпус і пропелери виготовлені з пінополістиролу, пропелери – дерев'яні, кріпильні гвинти – пластикові.

За попередніми даними, апарат мав можливість перевозити боєприпаси, однак, ймовірно, використовувався як хибна ціль – запускався попереду ударних дронів для обману систем ППО та радарів.