На турецький пляж море винесло невідомий безпілотник. Кого підозрюють?

На узбережжі Туреччини знайшли невідомий безпілотник, який тривалий час перебував у воді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство IHA.
Безпілотник виявили на турецькому пляжі Чакраз в районі Амасра провінції Бартин. Жандармерія встановила, що боєприпасів у ньому не було.
Дрон вилучили з пляжу та відправили до Анкари для експертизи.
За даними агентства, це той самий апарат, фрагменти якого знайшли 5 днів тому на пляжі Капісую в районі Куруджашіле.
Точне походження дрона встановлять під час експертизи в Анкарі, однак його попередньо ідентифікують як російський.
Безпілотник тривалий час перебував у воді. Його корпус і пропелери виготовлені з пінополістиролу, пропелери – дерев'яні, кріпильні гвинти – пластикові.
За попередніми даними, апарат мав можливість перевозити боєприпаси, однак, ймовірно, використовувався як хибна ціль – запускався попереду ударних дронів для обману систем ППО та радарів.
Нагадаємо, у лютому 2026 року Міноборони Туреччини підтвердило виявлення дрона, який, за попередніми даними, належав Росії.
Російські безпілотники неодноразово знаходили і в Молдові. У січні 2026 року біля села Нукарени виявили російський дрон-приманку "Гербера", не оснащений бойовою частиною.