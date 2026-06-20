На турецкий пляж море вынесло неизвестный беспилотник. Кого подозревают?

На побережье Турции обнаружили неизвестный беспилотник, который долгое время находился в воде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство IHA.
Беспилотник обнаружили на турецком пляже Чакраз в районе Амасры провинции Бартин. Жандармерия установила, что боеприпасов в нем не было.
Дрон изъяли с пляжа и отправили в Анкару для экспертизы.
По данным агентства, это тот самый аппарат, фрагменты которого нашли 5 дней назад на пляже Каписую в районе Куруджашиле.
Точное происхождение дрона установят в ходе экспертизы в Анкаре, однако предварительно его идентифицируют как российский.
Беспилотник долгое время находился в воде. Его корпус и пропеллеры изготовлены из пенополистирола, пропеллеры - деревянные, крепежные винты - пластиковые.
По предварительным данным, аппарат мог перевозить боеприпасы, однако, вероятно, использовался в качестве ложной цели - запускался впереди ударных дронов для обмана систем ПВО и радаров.
Напомним, в феврале 2026 года Министерство обороны Турции подтвердило обнаружение дрона, который, по предварительным данным, принадлежал России.
Российские беспилотники неоднократно обнаруживались и в Молдове. В январе 2026 года возле села Нукарены обнаружили российский дрон-приманку "Гербера", не оснащенный боевой частью.