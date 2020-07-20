Турецкий партнер DCH Ярославского по дорожному строительству начал работы в Харькове

В Харькове стартовали работы по строительству новой автомагистрали. Дорога соединит центр города и Салтовский жилмассив, где проживает около 600 тысяч людей, разгрузив тем самым городской трафик.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

Сообщается, что строительство предусмотрено генпланом Харькова в качестве объекта, проходящего по незаселенным территориям.

"Мы начинаем от улицы Моисеевской до метромоста - это первый участок протяженностью почти 500 метров. Будет еще мост через реку Харьков, а дальше проспект Юбилейный. До проспекта Юбилейного у нас 4 участка. Еще в 1986 году было запланировано соединить центр и Салтовку. Сегодня пропускная способность улицы Моисеевской - до 500 машин в час, этого не хватает. С учетом новой дороги она увеличится до 2 тысяч автомобилей в час", - рассказал заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов.

Протяженность новой дороги составит 2,2 км, она будет ограждена пыле-шумозащитной стеной, а рядом с магистралью будет оборудована велодорожка. По словам Водовозова, строительство всех участков новой дороги будет завершено к концу 2021 года.

Проект реализует компания Blacksea Consortium, относящаяся к бизнес-системе турецкой корпорации Makyol. Корпорация Makyol является ведущим подрядчиком Турции в сфере инфраструктуры, шоссе и дорог. Makyol специализируется на строительстве дорог, туннелей, метро и аэропортов. Реализует множество международных проектов, работая в таких странах, как Марокко, Алжир, Азербайджан, Оман, Ирак, Кувейт, Румыния и др. Текущий портфель строительных проектов корпорации составляет $5 млрд. В Казахстане Makyol принимает участие в строительстве "Алматинской кольцевой дороги "БАКАД".

Местным стратегическим партнером Makyol в Украине является группа DCH Александра Ярославского.

"Мы - Blacksea Consortium, который будет реализовывать этот проект - рады первому проекту на территории Украины. Эту возможность удалось реализовать благодаря консультациям с нашими советниками из группы DCH Александра Ярославского. Благодарим местную власть Харькова за доверие. И рады начать свой первый украинский проект с вашего прекрасного города!" - сказал глава консорциума Бекир Уста.

Он заверил, что его компания обеспечит наивысшее качество строительства магистрали, поскольку заинтересована зарекомендовать себя с лучшей стороны на украинском рынке.

"Для нас является большой честью включить этот проект в Украине в обширный портфель успешно реализованных проектов нашей компании. Пользуясь случаем, я также хочу отметить, что мы, более внимательно отслеживая все проекты в Харькове, нацелены рассматривать другие возможности для делового сотрудничества здесь", - добавил Уста.

Напомним, ранее президент и владелец DCH Александр Ярославский рассказал на форуме "Сшить Украину" о развитии дорожной инфраструктуры страны, что привлекает стратегического международного партнера для развития нового инвестиционного направления деятельности группы. Позднее стало известно, что речь о корпорации Makyol.