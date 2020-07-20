Турецький партнер DCH Ярославського з дорожнього будівництва почав роботи в Харкові

У Харкові стартували роботи з будівництва нової автомагістралі. Дорога з'єднає центр міста і Салтівський житловий масив, де проживає близько 600 тисяч людей, розвантаживши тим самим міський трафік.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Повідомляється, що будівництво передбачено генпланом Харкова в якості об'єкта, що проходить по незаселеним територіям.

"Ми починаємо від вулиці Мойсівської до метромосту - це перша ділянка протяжністю майже 500 метрів. Буде ще міст через річку Харків, а далі проспект Ювілейний. До проспекту Ювілейного у нас 4 ділянки. Ще в 1986 році було заплановано з'єднати центр і Салтівку. Сьогодні пропускна здатність вулиці Мойсівської - до 500 машин на годину, цього не вистачає. З урахуванням нової дороги вона збільшиться до 2 тисяч автомобілів на годину", - розповів заступник мера Харкова Євген Водовозов.

Довжина нової дороги складе 2,2 км, вона буде обгороджена пило-шумозахисною стіною, а поруч з магістраллю буде обладнана велодоріжка. За словами Водовозова, будівництво всіх ділянок нової дороги буде завершено до кінця 2021 року.

Проект реалізує компанія Blacksea Consortium, що належить до бізнес-системи турецької корпорації Makyol. Корпорація Makyol є провідним підрядником Туреччини у сфері інфраструктури, шосе і залізниць. Makyol спеціалізується на будівництві доріг, тунелів, метро та аеропортів. Реалізує безліч міжнародних проектів, працюючи в таких країнах, як Марокко, Алжир, Азербайджан, Оман, Ірак, Кувейт, Румунія та ін. Поточний портфель будівельних проектів корпорації становить $5 млрд. В Казахстані Makyol бере участь у будівництві "Алматинської кільцевої дороги "БАКАД".

Місцевим стратегічним партнером Makyol в Україні є група DCH Олександра Ярославського.

"Ми - Blacksea Consortium, який буде реалізовувати цей проект - радіємо першому проекту на території України. Цю можливість вдалося реалізувати завдяки консультаціям з нашими радниками з групи DCH Олександра Ярославського. Дякуємо місцевій владі Харкова за довіру. І раді почати свій перший український проект з вашого прекрасного міста!" - сказав глава консорціуму Бекір Вуста.

Він запевнив, що його компанія забезпечить найвищу якість будівництва магістралі, оскільки зацікавлена зарекомендувати себе з кращого боку на українському ринку.

"Для нас є великою честю включити цей проект в Україні у великий портфель успішно реалізованих проектів нашої компанії. Користуючись нагодою, я також хочу відзначити, що ми, уважно відстежуючи всі проекти в Харкові, націлені розглядати інші можливості для ділового співробітництва тут", - додав Уста.

Нагадаємо, раніше президент і власник DCH Олександр Ярославський розповів на форумі "Зшити Україну" про розвиток дорожньої інфраструктури країни, що залучає міжнародного стратегічного партнера для розвитку нового інвестиційного спрямування діяльності групи. Пізніше стало відомо, що мова про корпорацію Makyol.