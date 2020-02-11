ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ярославский подтвердил готовность построить от 100 до 300 км дорог

Новости » Транспорт     11.02.2020 - 14:51
Ярославский подтвердил готовность построить от 100 до 300 км дорог
Фото: Александр Ярославский (РБК-Украина)

Бизнесмен оценил потенциальный объем строительных работ для DCH

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подтвердил готовность заняться дорожным строительством и оценил потенциальный объем работ для компании. Об этом бизнесмен заявил в комменатриях журналистов во время стратегической встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" с участием президента Украины Владимира Зеленского и правительства, передает РБК-Украина.

Бизнесмен рассказал, что на сегодняшний день DCH находится на этапе организационных вопросов, а в самой группе будет создано профильное подразделение, которое будет привлекать партнеров, располагающих необходимой технической базой и имеющих соответствующий серьезный опыт.

"Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление", - заявил Ярославский.

По словам бизнесмена, начало строительных работ начнется после того, как поступит необходимое финансирование.

"По итогу сегодняшнего совещания, надеюсь, что все то, что будет сказано - государственными органами будет сделано. Если собрались "сшивать страну"- надо сшивать. Главное, чтобы "ниток" хватило", - добавил Ярославский.

Напомним, группа DCH Александра Ярославского за несколько лет инвестировала в развитие Харьковской области свыше $1 млрд.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года проектная команда группы DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского начала выполнение соответствующих работ по подготовке к строительству нового Международного аэропорта "Днепр".

Во время презентации планов работы "Укравтодора", Ярославский заявил, что строительство нового аэропорта в Днепре находится на этапе проектно-сметной документации, однако процесс сдачи объекта может затянуться из-за срыва государственного тендера по выбору проектировщика на взлетно-посадочную полосу.

В "Укравтодоре" сообщили об осложнении ситуации на дорогах из-за снега Кабмин упростил начало работ по строительству дорог
Новости Украины Александр ЯрославскийУкравтодордороги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь