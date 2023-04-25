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Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео)

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Туреччина, Вівторок 25 квітня 2023 20:30
Турецький літак Hurjet здійснив перший успішний політ (відео) Фото: літак Hurjet (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Турецький перспективний реактивний навчально-тренувальний літак Hurjet здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Hurjet, наш перший вітчизняний і власної розробки пілотований надзвуковий реактивний літак, успішно здійснив свій перший політ", - написав Ердоган.

Президент також поділився кадрами того, як літак залишає ангар і здійснює політ.

Hurjet - перший реактивний навчально-тренувальний та легкий бойовий літак, повністю розроблений у Туреччині. Він має замінити старіші T-38 та F-5.

Очікується, що Hurjet надійде на озброєння Повітряних сил Туреччини до 2025 року - після усіх випробувань та дослідно-конструкторських робіт. На першому етапі мають виготовити 16 літаків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що під час польоту перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробування.

Також раніше ми писали, що турецький безпілотник Akinci компанії Baykar Makina з українським двигуном пройшов чергове випробування. Дрон вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

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