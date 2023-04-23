Перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробовування
Під час польоту перший вертолітний двигун турецького виробництва успішно пройшов випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра.
Туреччина продовжує розвивати власний військово-промисловий комплекс. Перший вертолітний двигун власного виробництва успішно пройшов виробування.
“Наш перший вітчизняний і національний вертолітний двигун TS1400, вперше використано на вертольоті GÖKBEY під час випробувального польоту”, - повідомив Демір.
Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2023
Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi!
Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu.
Mühendislerimizin ellerine sağlık. @TUSAS_TR@TEI_TUSAS pic.twitter.com/GXILUPFgkT
Раніше ми писали, турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma, оснащений українським турбореактивним двигуном успішно пройшов нові випробування.
Нагадаємо, Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, безпілотний винищувач до якого доклалися українці.
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