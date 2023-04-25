ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)

Новина українською →
Турция, Вторник 25 апреля 2023 20:30
Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео) Фото: самолет Hurjet (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова

Турецкий перспективный реактивный учебно-тренировочный самолет Hurjet совершил свой первый полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

"Hurjet, наш первый отечественный и собственной разработки пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет, успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.

Президент также поделился кадрами того, как самолет покидает ангар и совершает полет.

Hurjet - первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Он должен заменить более старые T-38 и F-5.

Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение Воздушных сил Турции до 2025 года - после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время полета первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.

Также ранее мы писали, что турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России