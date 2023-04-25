Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

"Hurjet, наш первый отечественный и собственной разработки пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет, успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.

Президент также поделился кадрами того, как самолет покидает ангар и совершает полет.

Hurjet - первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Он должен заменить более старые T-38 и F-5.

Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение Воздушных сил Турции до 2025 года - после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.