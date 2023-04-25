Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)
Турецкий перспективный реактивный учебно-тренировочный самолет Hurjet совершил свой первый полет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
"Hurjet, наш первый отечественный и собственной разработки пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет, успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.
Президент также поделился кадрами того, как самолет покидает ангар и совершает полет.
Hurjet - первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Он должен заменить более старые T-38 и F-5.
Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение Воздушных сил Турции до 2025 года - после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.
Yerli ve millî ilk insanlı superpernik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun! pic.twitter.com/KkauZykunV— Recep Tayyip Erdogan (@RTERdogan) April 25, 2023
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время полета первый вертолетный двигатель турецкого производства успешно прошел испытание.
Также ранее мы писали, что турецкий беспилотник Akinci компании Baykar Makina с украинским двигателем прошел очередное испытание. Дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.
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