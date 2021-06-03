Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию

Решение украинского правительства ввести акцизный налог на электроэнергию с возобновляемых источников окончательно нарушит условия Меморандума с иностранными инвесторами.

"Это нарушение меморандума, который был подписан. Если бы хотя бы меморандум был соблюден по всем другим параметрам, если бы это было одно. Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.

По его словам, это попрание меморандумом повлечет новые иски в международные арбитражи против украинского государства.

"Так чем тогда был этот меморандум, если вернулись к тому же, что и деньги не платим, и налоги увеличиваем... Это будут суды, арбитражи и все остальные меры воздействия", - отменил топ-менеджер турецкой компании.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.