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Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию

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Киев, Четверг 03 июня 2021 13:05
Турецкий инвестор раскритиковал инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию Фото: инициативу ввести новый налог на "зеленую" энергию раскритиковали (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Решение украинского правительства ввести акцизный налог на электроэнергию с возобновляемых источников окончательно нарушит условия Меморандума с иностранными инвесторами.

Об этом заявил представитель турецкого строительно-энергетического холдинга GURIS Лоик Лерминьо.

"Это нарушение меморандума, который был подписан. Если бы хотя бы меморандум был соблюден по всем другим параметрам, если бы это было одно. Это не просто нарушение, а нарушение сверху других нарушений", - сообщил Лоик Лерминьо.

По его словам, это попрание меморандумом повлечет новые иски в международные арбитражи против украинского государства.

"Так чем тогда был этот меморандум, если вернулись к тому же, что и деньги не платим, и налоги увеличиваем... Это будут суды, арбитражи и все остальные меры воздействия", - отменил топ-менеджер турецкой компании.

Напомним, в конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

2 июня Кабинет министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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