ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію

Новость на русском →
Києва, Четвер 03 червня 2021 13:05
Турецький інвестор розкритикував ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію Фото: ініціативу ввести новий податок на "зелену" енергію розкритикували (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Рішення українського уряду ввести акцизний податок на електроенергію з відновлюваних джерел остаточно порушить умови меморандуму з іноземними інвесторами.

Про це заявив представник турецького будівельно-енергетичного холдингу GURIS Лоїк Лерміньо.

"Це порушення меморандуму, який був підписаний. Якби хоча б меморандум був дотриманий за всіма іншими параметрами, якби це було одне. Це не просто порушення, а порушення зверху інших порушень", - повідомив Лоїк Лерміньо.

За його словами, це нехтування меморандумом спричинить нові позови в міжнародні арбітражі проти української держави.

"То чим тоді був цей меморандум, якщо повернулися до того ж, що і гроші не платимо, і податки збільшуємо... Це будуть суди, арбітражі і всі інші заходи впливу", - зазначив топ-менеджер турецької компанії.

Нагадаємо, наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

2 червня Кабінет міністрів подав проект закону про введення акцизного податку на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав $ 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав $ 5,86 млрд.

Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Податки
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях