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Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном успішно пройшов нові випробування

Фото: турецький безпілотник Akinci провів успішні стрільби (baykartech com)
Автор: Наталія Юрченко

Турецька компанія Baykar провела нові випробування дрона Akinci з українським двигуном. Безпілотник успішно закінчив навчальні стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку компанію в Twitter.

Baykar провела успішні стрільби з безпілотника Akinci та протестувала "розумну" систему наведення HGK-82. Боєприпаси з такою системою здатні вражати цілі з повітря на землі за допомогою системи новітньої сучасного наведення.

"Bayraktar Akinci. Стрільба HGK-82 з високою точністю в Текірдагу, провінція Чорлу", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше безпілотник Akinci з українським двигуном уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Bayraktar в Україні

Нагадаємо, турецька компанія Baykar є виробниками безпілотників Bayraktar, які Україна активно використовує у війні. Крім того, компанія передавала українським військовим декілька безпілотників безкоштовно.

Також директор Baykar вирішив побудувати завод в Україні. Він вже придбав в Україні земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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