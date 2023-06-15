Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем успешно прошел новые испытания

Baykar провела успешные стрельбы из беспилотника Akinci и протестировала "умную" систему наведения HGK-82. Боеприпасы с такой системой способны поражать цели из воздуха на земле с помощью системы новейшей современной наводки.

"Bayraktar Akinci. Стрельба HGK-82 с высокой точностью в Текирдаге, провинция Чорлу", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее беспилотник Akinci с украинским двигателем поразил цель на расстоянии 140 километров.

Bayraktar в Украине

Турецкая компания Baykar является производителями беспилотников Bayraktar, которые Украина активно использует в войне. Кроме того, компания передавала украинским военным несколько беспилотников бесплатно.

Также директор Baykar решил построить завод в Украине. Он уже приобрел в Украине земельный участок для строительства завода по производству беспилотников Bayraktar.

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