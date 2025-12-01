ua en ru
Турецкий Bayraktar стал первым в мире дроном, сбившим самолет ракетами "воздух - воздух"

Понедельник 01 декабря 2025 01:50
UA EN RU
Турецкий Bayraktar стал первым в мире дроном, сбившим самолет ракетами "воздух - воздух" Фото: беспилотник Bayraktar Kızılelma (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники "байрактары", провела "исторический тест" дрона Bayraktar Kızılelma, который успешно поразил истребитель F-16 ракетой класса "воздух - воздух" вне визуальной дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу компании.

Bayraktar Kızılelma - это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный дрон, максимальная взлетная масса которого превышает 5,5 тонн, из них более 1500 кг приходится на полезную нагрузку.

Во время испытания, в котором участвовали два турецких истребителя F-16, компания проверяла ключевых способности дрона:

По сценарию один F-16 летел в формации с беспилотником, а другой выполнял роль "цели". Kızılelma обнаружил цель на расстоянии 30 миль с помощью радара, зафиксировал ее и осуществил электронный запуск ракеты. В симуляции беспилотник успешно нейтрализовал высокоманевровный F-16 прямым попаданием.

  • совместимость с турецкой ракетой "Гекдоган" (Gökdogan) класса "воздух - воздух" вне визуальной дальности (BVRAAM);
  • способность работать с турецким радаром AESA MURAD для выявления, отслеживания и захвата целей в сложных условиях.

Глава правления и главный технологический директор компании Baykar Сельчук Байрактар назвал это тестирование "историческим" и заявил, что Турция - первая страна в мире, достигшая такого результата.

"Сегодня мы открыли двери до новой эры в истории авиации. Впервые в истории беспилотник успешно выпустил ракету класса "воздух - воздух", управляемый радаром, и точно попал в цель", - заявил Байрактар.

Напомним, ранее Турция представила модернизированный Bayraktar TB2, который получил искусственный интеллект. Новый беспилотник способен распознавать цели, принимать решения в режиме реального времени и работать автономно.

Также мы писали, что беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA с украинским мотором успешно прошел проверку идентификационной системы на средней высоте.

