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Турецкий банк Ziraat Bank планирует выйти на рынок Украины: что известно

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 17:11
Турецкий банк Ziraat Bank планирует выйти на рынок Украины: что известно Фото: турецкий банк Ziraat Bank (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Турецкий государственный банк Ziraat Bank планирует войти в рынок Украины. Представители уже провели первые переговоры с Офисом привлечения инвестиций (UkraineInvest).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ukraine Invest.

"Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank", - заявили в UkraineInvest.

Что известно о Ziraat Bank

Банк был основан еще в 1863 году и является одним из крупнейших в Турции. Сегодня он работает в 115 пунктах 17 стран мира. Среди основных услуг банка:

  • розничные кредиты;
  • финансирование внешней торговли;
  • инвестиции;
  • структурное финансирование;
  • международные переводы;
  • казначей операции.

Пока что о планах Ziraat Bank на украинский рынок нет информации. Банк может начать развивать финтех-направление, тем самым составив конкуренцию monobank, sportbank и другим проектам в области необанков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский бизнес резко ухудшил оценки относительно перспектив своей деятельности.

Еще в декабре индекс потребителей настроений составлял 67,2, что было на 1,2 пункта выше показателей ноября.

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