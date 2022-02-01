Турецкий банк Ziraat Bank планирует выйти на рынок Украины: что известно
Турецкий государственный банк Ziraat Bank планирует войти в рынок Украины. Представители уже провели первые переговоры с Офисом привлечения инвестиций (UkraineInvest).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ukraine Invest.
"Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank", - заявили в UkraineInvest.
Что известно о Ziraat Bank
Банк был основан еще в 1863 году и является одним из крупнейших в Турции. Сегодня он работает в 115 пунктах 17 стран мира. Среди основных услуг банка:
- розничные кредиты;
- финансирование внешней торговли;
- инвестиции;
- структурное финансирование;
- международные переводы;
- казначей операции.
Пока что о планах Ziraat Bank на украинский рынок нет информации. Банк может начать развивать финтех-направление, тем самым составив конкуренцию monobank, sportbank и другим проектам в области необанков.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский бизнес резко ухудшил оценки относительно перспектив своей деятельности.
Еще в декабре индекс потребителей настроений составлял 67,2, что было на 1,2 пункта выше показателей ноября.