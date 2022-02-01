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Настроения украинского бизнеса резко ухудшилась в начале 2022 года: что стало причиной

Новина українською →
Украина, Вторник 01 февраля 2022 17:02
Настроения украинского бизнеса резко ухудшилась в начале 2022 года: что стало причиной Фото: настроения украинского бизнеса резко ухудшилась
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес резко ухудшил оценки относительно перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2022 года составил 40,5 пунктов, что является самым низким значением за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Настроения украинского бизнеса резко ухудшилась в начале 2022 года: что стало причиной

Как отметили в НБУ, на уровень ожиданий влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта, отметили в НБУ.

Предприятия всех секторов экономики, участвующих в опросе, прогнозировали дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников, отметили в НБУ.

Настроения украинского бизнеса резко ухудшилась в начале 2022 года: что стало причиной

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2021 года составил 67,2, что на 1,2 пункта выше показателя ноября.

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Национальный банк Украины
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