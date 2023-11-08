Турецькі ЗМІ перекрутили слова Зеленського про війну в Ізраїлі. Українське посольство відповіло

Висловлювання президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю каналу NBC News про військову операцію Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС була перекручена турецькими медіа та подана з некоректним трактуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Туреччині .

Українське дипломатичне відомство відреагувало на ситуацію і заявило про неправильне тлумачення турецькими засобами масової інформації меседжів інтерв'ю глави держави.

"Посольство України в Туреччині категорично спростовує недостовірну інформацію про висловлювання президента України Володимира Зеленського, яка шириться з ЗМІ Туреччини", - заявили у прес-службі.

Як зазначають в українському посольстві, Зеленський у своєму інтерв'ю "говорив про тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор, маючи на увазі Росію та Іран, які очевидно зацікавлені в масштабуванні війни на Близькому Сході та у втягненні в цю війну багатьох народів".

"Саме Росію та Іран президент України відзначив як спонсорів тероризму, і вони, як відомо для багатьох країн світу, не дотримуються жодних правил і законів", - наголошують у посольстві.

Також дипломати звертають увагу, що зараз у мережі поширюється фейк, який потрібен для перекручування слів Зеленського, щоб викликати негативну реакцію з боку турецького суспільства. У посольстві додають, що у цьому, зокрема, зацікавлена Москва.

"Росія, яка почала війну проти України, зацікавлена відволікти увагу світу від неї та розсварити Україну з партнерами", - пояснюють у відомстві.

Також у посольстві звучать слова подяки Туреччині за підтримку України.

Що передувало

Раніше ЗМІ у Туреччині опублікували новини з витягами з інтерв'ю президента України Зеленського американському каналу NBC News. У ньому глава держави, зокрема, заявив, що є "пожежа, що горить між Ізраїлем та Палестиною, і деякі люди досі продовжують кидати у цей вогонь сірники"".

Після таких публікацій з'явилися обурені коментарі з боку користувачів у Туреччині, які могли сприйняти подібну подачу слів Зеленського як нібито звинувачення на адресу Анкари у розпалюванні конфлікту на Близькому Сході. Паралельно у російських ЗМІ пропагандисти активно підхопили фейкові тези.

Позиція Туреччини щодо війни в Ізраїлі

Туреччина в цьому конфлікті вирішила зайняти роль "посередника". Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав Ізраїль "припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі".

Офіційна Анкара висловила готовність до будь-якої форми посередництва для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи обмін полоненими.

Що цікаво, нещодавно турецький президент мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, режим якого так чи інакше підтримує дії ХАМАС. І на наступний день після такої бесіди Ердоган виступив із гучною заявою про те, що не вважає ХАМАС терористами.

Раніше експерт і політолог в коментарі РБК-Україна пояснив, чому турецький президент обрушив критику на Ізраїль.