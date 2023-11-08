Турецкие СМИ перекрутили слова Зеленского о войне в Израиле. Украинское посольство ответило
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью каналу NBC News о военной операции Израиля против боевиков ХАМАС были перекручены турецкими медиа и поданы с некорректной трактовкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турции.
Украинское дипломатическое ведомство отреагировало на ситуацию, и заявило о неверном толковании турецкими средствами массовой информации месседжей интервью главы государства.
"Посольство Украины в Турции категорически опровергает недостоверную информацию о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, которая распространяется из СМИ Турции", - заявили в пресс-службе.
Как отмечают в украинском посольстве, Зеленский в своем интервью "говорил о тех, кто разжигает рознь и использует террор, имея в виду Россию и Иран, очевидно заинтересованные в масштабировании войны на Ближнем Востоке и во вовлечении в эту войну многих народов".
"Именно Россию и Иран президент Украины отметил как спонсоров терроризма, и они, как известно для многих стран мира, не соблюдают никаких правил и законов", - подчеркивают в посольстве.
Также дипломаты обращают внимание, что сейчас в сети распространяется фейк, который нужен для перекручивания слов Зеленского с целью вызвать негативную реакцию со стороны турецкого общества. В посольстве добавляют, что в этом, в частности, заинтересована Москва.
"Россия, начавшая войну против Украины, заинтересована отвлечь внимание мира от нее и рассорить Украину с партнерами", - поясняют в ведомстве.
Также в посольстве звучат слова благодарности Турции за поддержку Украины.
Что предшествовало
Ранее СМИ в Турции опубликовали новости с выдержками из интервью президента Украины Зеленского американскому каналу NBC News. В нем глава государства, в частности, заявил, что есть "пожар, горящий между Израилем и Палестиной, и некоторые люди до сих пор продолжают бросать в этот огонь спички".
После таких публикаций появились возмущенные комментарии со стороны пользователей в Турции, которые могли воспринять подобную подачу слов Зеленского как якобы обвинения в адрес Анкары в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. Параллельно в российских СМИ пропагандисты активно подхватили фейковые тезисы.
Позиция Турции относительно войны в Израиле
Турция в этом конфликте решила занять роль "посредника". Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль "прекратить бомбардировку палестинских земель, а палестинцев прекратить преследование гражданских поселений в Израиле".
Официальная Анкара выразила готовность к любой форме посредничества для разрешения палестино-израильского конфликта, включая обмен пленными.
Что интересно, недавно турецкий президент говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, режим которого так или иначе поддерживает действия ХАМАС. И на следующий день после такой беседы Эрдоган выступил с громким заявлением о том, что не считает ХАМАС террористами.
Ранее эксперт и политолог в комментарии РБК-Украина объяснил, почему турецкий президент обрушил критику на Израиль.
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