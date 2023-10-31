Чому Ердоган обрушив критику на Ізраїль: думка експерта

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган жорстко розкритикував Ізраїль та підтримав терористичне угрупування ХАМАС, адже прагне стати лідером мусульманського світу та впливати на регіон.

Висловлювання Ердогана про війну в Ізраїлі

Нещодавно президент Туреччини називав терористів ХАМАС, які напали на Ізраїль, "визволителями", а їхні дії - нібито логічними. При цьому він звинуватив Ізраїль у звірствах на території Сектору Гази.

Після цього на мітингу на підтримку Палестини у Стамбулі Ердоган назвав Ізраїль "воєнним злочинцем та окупантом", а ХАМАС - "братами". Він також скасував візит до Ізраїлю. У відповідь Ізраїль відкликав своїх дипломатів.

Також зазначимо, що Ердоган порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Думка експерта

На думку політолога Володимира Фесенка, Ердоган вирішив скористатися ситуацією - словами про хрест і півмісяць нагадати про часи хрестових походів, протистояння між Заходом та мусульманським світом, яке є елементом антизахідної риторики.

"Ердоган дав зрозуміти, що претендує на роль лідера роз'єднаного мусульманського світу. Чи спрацює це? Не впевнений, але заявка є. Така гра Ердогана не означає, що він вступить у бій з Ізраїлем, США та Заходом, жодних ознак підготовки до цього немає. Та й сам він не настільки дурний, щоб виконувати речі, які суперечать інтересам Туреччини", - сказав він.

Окрім того, експерт порівняв нагадування про Палестину у складі Османської імперії з путінською ідеєю "русского мира". таким чином, президент Туреччини заявляє про нібито право впливати на регіон на основі історичних зв'язків.

"Але в реальності все простіше. Наприклад, нафта до Ізраїлю надходить з Азербайджану через Туреччину. Якщо Ердоган налаштований рішуче, то, напевно, має перекрити поставки. Поки ми цього не бачимо. У його словах багато пафосу, але політично Ердоган продовжить діяти стримано, як і більшість арабських країн", - сказав Фесенко.