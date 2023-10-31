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Чому Ердоган обрушив критику на Ізраїль: думка експерта

Вівторок 31 жовтня 2023 13:05
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Чому Ердоган обрушив критику на Ізраїль: думка експерта Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Єлизавета Драбкіна
Експерт: Володимир Фесенко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган жорстко розкритикував Ізраїль та підтримав терористичне угрупування ХАМАС, адже прагне стати лідером мусульманського світу та впливати на регіон.

Про це політолог Володимир Фесенко розповів у коментарі РБК-Україна.

Висловлювання Ердогана про війну в Ізраїлі

Нещодавно президент Туреччини називав терористів ХАМАС, які напали на Ізраїль, "визволителями", а їхні дії - нібито логічними. При цьому він звинуватив Ізраїль у звірствах на території Сектору Гази.

Після цього на мітингу на підтримку Палестини у Стамбулі Ердоган назвав Ізраїль "воєнним злочинцем та окупантом", а ХАМАС - "братами". Він також скасував візит до Ізраїлю. У відповідь Ізраїль відкликав своїх дипломатів.

Також зазначимо, що Ердоган порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Думка експерта

На думку політолога Володимира Фесенка, Ердоган вирішив скористатися ситуацією - словами про хрест і півмісяць нагадати про часи хрестових походів, протистояння між Заходом та мусульманським світом, яке є елементом антизахідної риторики.

"Ердоган дав зрозуміти, що претендує на роль лідера роз'єднаного мусульманського світу. Чи спрацює це? Не впевнений, але заявка є. Така гра Ердогана не означає, що він вступить у бій з Ізраїлем, США та Заходом, жодних ознак підготовки до цього немає. Та й сам він не настільки дурний, щоб виконувати речі, які суперечать інтересам Туреччини", - сказав він.

Окрім того, експерт порівняв нагадування про Палестину у складі Османської імперії з путінською ідеєю "русского мира". таким чином, президент Туреччини заявляє про нібито право впливати на регіон на основі історичних зв'язків.

"Але в реальності все простіше. Наприклад, нафта до Ізраїлю надходить з Азербайджану через Туреччину. Якщо Ердоган налаштований рішуче, то, напевно, має перекрити поставки. Поки ми цього не бачимо. У його словах багато пафосу, але політично Ердоган продовжить діяти стримано, як і більшість арабських країн", - сказав Фесенко.

Більше про те, як світ реагує на операцію проти ХАМАСу та чого чекати Україні, - читайте за посиланням.

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Турция Реджеп Тайіп Ердоган Ізраїль ХАМАС
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