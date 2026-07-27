Турецькі F-16 цілодобово охоронятимуть небо країн-сусідів Росії

До авіабази Амарі прибудуть п'ять літаків і 76 військовослужбовців зі складу 181-ї ескадрильї, відомої як "Ескадрилья "Пантера"".

Турецький контингент, який базується в Діярбакирі, виконуватиме місію з серпня до листопада. У цей час екіпажі нестимуть цілодобове бойове чергування в режимі швидкого реагування (QRA), щоб оперативно реагувати на можливі порушення повітряного простору над Балтійським регіоном.

Як пояснили в командуванні ВПС Туреччини, ця місія є частиною системи протиповітряної оборони НАТО в мирний час і покликана захищати повітряний простір союзників.

Йдеться насамперед про Естонію, Латвію та Литву, які не мають власної винищувальної авіації для виконання таких завдань.

Під час чергування турецькі F-16 перебуватимуть у постійній готовності до негайного вильоту у разі появи невідомих літаків або можливого порушення повітряного простору. Також екіпажі братимуть участь у спільних заходах і тренуваннях разом з іншими союзниками по НАТО.