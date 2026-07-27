Турецкие F-16 будут круглосуточно охранять небо стран-соседей России

Турция снова отправляет истребители F-16 в Эстонию. Несколько месяцев они будут круглосуточно охранять воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В авиабазу Амари прибудут пять самолетов и 76 военнослужащих из состава 181-й эскадрильи, известной как "Эскадрилья "Пантера"".
Турецкий контингент, базирующийся в Диярбакыре, будет выполнять миссию с августа по ноябрь. В настоящее время экипажи будут нести круглосуточное боевое дежурство в режиме быстрого реагирования (QRA), чтобы оперативно реагировать на возможные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом.
Как объяснили в командовании ВВС Турции, эта миссия является частью системы противовоздушной обороны НАТО в мирное время и призвана защищать воздушное пространство союзников.
Речь идет, прежде всего, об Эстонии, Латвии и Литве, которые не имеют собственной истребительной авиации для выполнения таких задач.
Во время дежурства турецкие F-16 будут находиться в постоянной готовности к немедленному вылету при появлении неизвестных самолетов или возможном нарушении воздушного пространства. Также экипажи будут участвовать в совместных мероприятиях и тренировках вместе с другими союзниками по НАТО.
Напомним, ранее Министерство обороны Литвы заявило, что не видит признаков подготовки России к полномасштабному нападению на страны Балтии.
В то же время, в ведомстве предупредили о высоком риске диверсий против критически важной инфраструктуры и предположили, что Москва может намеренно распространять слухи о возможном вторжении, чтобы посеять панику среди союзников НАТО и отвлечь внимание от войны против Украины.