Турецкая полиция задержала российских туристов по подозрению в поджогах лесов

Турецкая полиция задержала двух российских туристов, гулявших по лесному массиву в пригороде Антальи, где бушуют пожары . Инцидент произошел 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN TÜRK .

В правоохранительные органы обратились местные жители, заметившие людей с сумками в руках, которые шли по лесу рядом с горой Тюнектеп.

На вызов приехали полицейские и сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Вооружившись биноклями и фототехникой, они принялись искать туристов, и через час обнаружили их под опорами канатной дороги, ведущей в гору.

У отдыхающих проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра.