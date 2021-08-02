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Турецька поліція затримала російських туристів за підозрою в підпалах лісів

Автор: Артур Родивилов

Турецька поліція затримала двох російських туристів, які гуляли в лісовому масиву у передмісті Анталії, де вирують пожежі. Інцидент стався 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN TÜRK.

До правоохоронних органів звернулися місцеві жителі, які помітили людей з сумками в руках, що йшли лісом поруч з горою Тюнектеп.

На виклик приїхали поліцейські і співробітники Управління з боротьби з тероризмом. Озброївшись біноклями та фототехнікою, вони почали шукати туристів, і через годину виявили їх під опорами канатної дороги, що веде в гору.

У відпочивальників перевірили паспорти та вміст сумок, після чого доставили у відділення поліції для ретельного огляду.

Нагадаємо, влада Туреччини ввела до 31 серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Також українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині.

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пожежаТурция