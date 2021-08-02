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Турецкая полиция задержала российских туристов по подозрению в поджогах лесов

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Анталья, Понедельник 02 августа 2021 23:25
Турецкая полиция задержала российских туристов по подозрению в поджогах лесов Фото: в Турции введен запрет на посещение лесов (twitter.com/bianet_eng)
Автор: Артур Родивилов

Турецкая полиция задержала двух российских туристов, гулявших по лесному массиву в пригороде Антальи, где бушуют пожары. Инцидент произошел 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN TÜRK.

В правоохранительные органы обратились местные жители, заметившие людей с сумками в руках, которые шли по лесу рядом с горой Тюнектеп.

На вызов приехали полицейские и сотрудники управления по борьбе с терроризмом. Вооружившись биноклями и фототехникой, они принялись искать туристов, и через час обнаружили их под опорами канатной дороги, ведущей в гору.

У отдыхающих проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра.

Напомним, власти Турции ввели до 31 августа запрет на посещение лесных массивов, где продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров.

Кроме того, пожары продолжают угрожать двум курортным городам в Турции.

Также украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции.

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