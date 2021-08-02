ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Турецька поліція затримала російських туристів за підозрою в підпалах лісів

Новость на русском →
Анталья, Понеділок 02 серпня 2021 23:25
Турецька поліція затримала російських туристів за підозрою в підпалах лісів Фото: у Туреччині введено заборону на відвідування лісів (twitter.com/bianet_eng)
Автор: Артур Родивилов

Турецька поліція затримала двох російських туристів, які гуляли в лісовому масиву у передмісті Анталії, де вирують пожежі. Інцидент стався 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN TÜRK.

До правоохоронних органів звернулися місцеві жителі, які помітили людей з сумками в руках, що йшли лісом поруч з горою Тюнектеп.

На виклик приїхали поліцейські і співробітники Управління з боротьби з тероризмом. Озброївшись біноклями та фототехнікою, вони почали шукати туристів, і через годину виявили їх під опорами канатної дороги, що веде в гору.

У відпочивальників перевірили паспорти та вміст сумок, після чого доставили у відділення поліції для ретельного огляду.

Нагадаємо, влада Туреччини ввела до 31 серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Також українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Турция
NEWS
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"