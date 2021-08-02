Турецька поліція затримала російських туристів за підозрою в підпалах лісів

Турецька поліція затримала двох російських туристів, які гуляли в лісовому масиву у передмісті Анталії, де вирують пожежі . Інцидент стався 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN TÜRK .

До правоохоронних органів звернулися місцеві жителі, які помітили людей з сумками в руках, що йшли лісом поруч з горою Тюнектеп.

На виклик приїхали поліцейські і співробітники Управління з боротьби з тероризмом. Озброївшись біноклями та фототехнікою, вони почали шукати туристів, і через годину виявили їх під опорами канатної дороги, що веде в гору.

У відпочивальників перевірили паспорти та вміст сумок, після чого доставили у відділення поліції для ретельного огляду.