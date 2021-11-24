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Турецкая лира продолжила падение после рекордного обвала накануне

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Украина, Среда 24 ноября 2021 10:46
Турецкая лира продолжила падение после рекордного обвала накануне Фото: турецкая лира с начала года упала более чем на 40% (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Турецкая лира снова снизилась в среду, 24 ноября, до рекордно низкого уровня из-за опасений по поводу резкого роста инфляции и других экономических последствий. Валюта падает после 15-процентного обвала днем ранее, вызванного заявлением президента Тайипа Эрдогана в пользу недавнего снижения ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Лира упала до 13,15 по отношению к доллару. Во вторник цена достигла исторического минимума 13,45. Валюта обновляет минимумы в течение 11 сессий подряд, в результате чего потери с начала года составили 43%, с падением почти на 24% с начала прошлой недели.

Несмотря на то, что Эрдоган защищает денежно-кредитную политику центрального банка и пообещал выиграть свою "экономическую войну за независимость", существует широкая критика со стороны тех, кто призывает к действиям, чтобы остановить падение курса валюты, в том числе со стороны ведущих экономистов.

При этом не было и намека на вмешательство, чтобы остановить кризис. Центральный банк заявил во вторник, что может сделать это только при определенных условиях "чрезмерной волатильности".

"При сегодняшнем обменном курсе официальная инфляция может превысить 30% в ближайшие месяцы. При нынешней депозитной ставке это означает реальную процентную ставку -15%", - написал в Twitter бывший главный экономист Хакан Кара

"Если меры не будут приняты в срочном порядке, финансовая система не сможет с этим справиться", - добавил он.

Эрдоган оказал давление на центральный банк, чтобы тот развернулся к агрессивному циклу смягчения, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест - даже несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%, а обесценивание валюты ускоряется, что сильно сказывается на доходах граждан.

Многие экономисты назвали снижение ставок безрассудным, а оппозиционные политики призывали к немедленным выборам.

После встречи между Эрдоганом и главой центрального банка Сахапом Кавчиоглу банк выступил с заявлением, в котором говорится, что распродажа была "нереальной и полностью оторванной" от экономических основ.

Снижение курса лиры во вторник стало самым большим с момента пика валютного кризиса в 2018 году, который привел к резкой рецессии и привел к трехлетнему экономическому спаду и двузначной инфляции.

Напомним, турецкая лира рекордно обвалилась 23 ноября. Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего резкого снижения ставок и пообещал выиграть свою "экономическую войну за независимость".

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