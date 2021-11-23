ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть "экономическую войну за независимость"

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 12:17
Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть "экономическую войну за независимость" Фото: Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турецкая лира упала на 8% во вторник, 23 ноября. Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего резкого снижения ставок и пообещал выиграть свою "экономическую войну за независимость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Лира упала до 12,49 по отношению к доллару. В этом году она потеряла 40% своей стоимости, включая падение почти на 20% с начала прошлой недели.

Эрдоган оказал давление на центральный банк, чтобы тот развернулся к агрессивному циклу смягчения, который, по его словам, направлен на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест - даже несмотря на то, что инфляция взлетела почти до 20%, а обесценивание валюты ускоряется, что сильно сказывается на доходах граждан.

Бывший заместитель главы центрального банка Семих Тюмен, уволенный Эрдоганом в прошлом месяце, призвал к немедленному возврату к политике, которая защищает стоимость лиры.

"Этот иррациональный эксперимент, у которого нет шансов на успех, должен быть немедленно прекращен, и мы должны вернуться к качественной политике, которая защищает ценность турецкой лиры и процветание турецкого народа", - сказал он в Twitter.

Лира демонстрирует худшие результаты на развивающихся рынках в этом году в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчением денежно-кредитной политики.

Напомним, турецкая лира 25 октября упала до рекордно низкого уровня в 9,85 по отношению к доллару. Это произошло после того, как президент Тайип Эрдоган заявил, что распорядился выслать послов США и девяти других западных стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"