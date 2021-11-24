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Турецька Ліра продовжила падіння після рекордного обвалу напередодні

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Україна, Середа 24 листопада 2021 10:46
Турецька Ліра продовжила падіння після рекордного обвалу напередодні Фото: Турецька ліра з початку року впала більш ніж на 40% (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Турецька ліра знову знизилася в середу, 24 листопада, до рекордно низького рівня через побоювання з приводу різкого зростання інфляції та інших економічних наслідків. Валюта падає після 15-відсоткового обвалу днем раніше, викликаного заявою президента Тайіпа Ердогана на користь недавнього зниження ставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ліра впала до 13,15 по відношенню до долара. У вівторок ціна досягла історичного мінімуму 13,45. Валюта оновлює мінімуми протягом 11 сесій поспіль, в результаті чого втрати з початку року склали 43%, з падінням майже на 24% з початку минулого тижня.

Незважаючи на те, що Ердоган захищає грошово-кредитну політику центрального банку і пообіцяв виграти свою "економічну війну за незалежність", існує широка критика з боку тих, хто закликає до дій, щоб зупинити падіння курсу валюти, в тому числі з боку провідних економістів.

При цьому не було і натяку на втручання, щоб зупинити кризу. Центральний банк заявив у вівторок, що може зробити це тільки за певних умов "надмірної волатильності".

"При сьогоднішньому обмінному курсі офіційна інфляція може перевищити 30% в найближчі місяці. При нинішній депозитній ставці це означає реальну процентну ставку -15%", - написав у Twitter колишній головний економіст Хакан Кара

"Якщо заходи не будуть прийняті в терміновому порядку, фінансова система не зможе з цим впоратися", - додав він.

Ердоган чинив тиск на центральний банк, щоб той розвернувся до агресивного циклу пом'якшення, який, за його словами, спрямований на збільшення експорту, інвестицій і робочих місць - навіть незважаючи на те, що інфляція злетіла майже до 20%, а знецінення валюти прискорюється, що сильно позначається на доходах громадян.

Багато економістів назвали зниження ставок безрозсудним, а опозиційні політики закликали до негайних виборів.

Після зустрічі між Ердоганом і главою центрального банку Сахапом Кавчіоглу банк виступив із заявою, в якій говориться, що розпродаж був "нереальним і повністю відірваним" від економічних основ.

Зниження курсу ліри у вівторок стало найбільшим з моменту піку валютної кризи в 2018 році, який призвів до різкої рецесії і привів до трирічного економічного спаду і двозначної інфляції.

Нагадавши, турецька ліра рекордно обвалилася 23 листопада. Це сталося після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на захист недавнього різкого зниження ставок і пообіцяв виграти свою "економічну війну за незалежність".

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