UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит "польский" Bayraktar бесплатно

Фото: "Польский" Bayraktar передадут Украине бесплатно (armyinform.com.ua)
Автор: Олег Васкив

В Польше недавно собрали средства на Bayraktar TB2 для ВСУ. Однако Baykar Makina решила передать беспилотник Украине бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Facebook польского журналиста Славомира Сераковского.

Представитель СМИ обнародовал официальное письмо от турецкой компании, в котором говорилось о том, что они поражены участием сотен тысяч поляков в этой акции.

"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.

Теперь поляки, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, смогут выделить собранные средства на гуманитарную помощь для украинского народа.

Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 000 000 злотых.

Напомним, в Польше собрали достаточно денег на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. В сборе приняли участие более 200 000 человек.

К слову, турецкая сторона также решили бесплатно передать Украине Bayraktar, на который собирала деньги Литва.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБайрактар