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Україна отримає "польський" Bayraktar безкоштовно

Фото: "Польський" Bayraktar передадуть Україні безкоштовно (armyinform.com.ua)
Автор: Олег Васьків

У Польщі нещодавно зібрали кошти на Bayraktar TB2 для ЗСУ. Однак Baykar Makina вирішила передати безпілотник Україні безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook польського журналіста Славоміра Сєраковського.

Представник ЗМІ оприлюднив офіційний лист від турецької компанії, в якому мовилося про те, що вони вражені участю сотень тисяч поляків у цій акції.

"Baykar офіційно заявила, що наш дрон для України передадуть їй без коштів, а це 22 500 000 злотих, які ми зібрали", - зазначив Сєраковський.

Тепер поляки, за домовленістю з українською та турецькою сторонами, зможуть виділити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для українського народу.

Сєрваковський додав, що загалом фінансова підтримка України становить близько 50 000 000 злотих.

Нагадаємо, у Польщі зібрали достатньо грошей на купівлю бойового безпілотника Bayraktar для України. У зборі взяли участь понад 200 000 осіб.

До слова, турецька сторона також вирішили безплатно передати Україні Bayraktar, на який збирала гроші Литва.

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