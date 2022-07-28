Україна отримає "польський" Bayraktar безкоштовно

Представник ЗМІ оприлюднив офіційний лист від турецької компанії, в якому мовилося про те, що вони вражені участю сотень тисяч поляків у цій акції.

"Baykar офіційно заявила, що наш дрон для України передадуть їй без коштів, а це 22 500 000 злотих, які ми зібрали", - зазначив Сєраковський.

Тепер поляки, за домовленістю з українською та турецькою сторонами, зможуть виділити зібрані кошти на гуманітарну допомогу для українського народу.

Сєрваковський додав, що загалом фінансова підтримка України становить близько 50 000 000 злотих.