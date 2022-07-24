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В Польше собрали деньги на покупку "Байрактара" для Украины

Новина українською →
Варшава, Воскресенье 24 июля 2022 16:19
В Польше собрали деньги на покупку "Байрактара" для Украины Фото: Польша тоже хочет купить "Байрактар" для Украины (Bayraktar TB2)
Автор: Артем Горовенко

В Польше собрали достаточно денег на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины. В сборе принял участие более 200 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на краудфандинговую платформу zrzutka.pl.

Сообщается, что по состоянию на сегодня собрано 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов). При этом сбор продолжится еще в течение четырех дней, поскольку есть желающие присоединиться к этой инициативе.

Как сообщил в своем Facebook журналист Славомир Сераковский, под конец сбора к акции хотели присоединиться так много человек, что сервера платформы Zrzutka.pl трижды зависали. По его словам, остаток средств после покупки "Байрактара" будет переведен на счет Вооруженных сил Украины в НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше параллельно начался сбор средств на дроны-камикадзе для Украины.

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