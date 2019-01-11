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Турецкая делегация едет в США для обсуждения ситуации в Сирии

Новости » Политика    11.01.2019 - 18:18
Турецкая делегация едет в США для обсуждения ситуации в Сирии
Фото: Седат Онал (gettyimages.com)

Стороны обсудят вопросы противодействия террористическим организациям

Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны Седатом Оналом 5-го февраля посетит США, где примет участие в очередном заседании турецко-американской совместной рабочей группы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что стороны обсудят ситуацию в Сирии и вопросы противодействия террористическим организациям.

Напомним, во вторник, 8 января в Анкаре (Турция) состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. После встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

Также после переговоров министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет медлить с проведением антитеррористической операции на востоке Сирии. А госсекретарь США Майк Помпео подтвердил вывод американских войск из Сирии. 

Как известно, в середине декабря президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Тогда сообщалось, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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