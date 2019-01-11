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Турецька делегація їде до США для обговорення ситуації в Сирії

Новини » Політика    11.01.2019 - 18:18
Турецька делегація їде до США для обговорення ситуації в Сирії
Фото: Седат Регіонал (gettyimages.com)

Сторони обговорять питання протидії терористичним організаціям

Турецька делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ країни Седатом Оналом 5-го лютого відвідає США, де візьме участь у черговому засіданні турецько-американської спільної робочої групи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомляється, що сторони обговорять ситуацію в Сирії і питання протидії терористичним організаціям.

Нагадаємо, у вівторок, 8 січня в Анкарі (Туреччина) відбулися переговори між американськими та турецькими посадовими особами. Після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".

Також після переговорів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна не буде зволікати з проведенням антитерористичної операції на сході Сирії. А держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії.

Як відомо, у середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

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