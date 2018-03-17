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Интервью

Турецкая авиация разбомбила больницу в Сирии, 9 погибших, - наблюдатели

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 01:54
Фото: турецкий истребитель (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)
Фото: турецкий истребитель (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

Генштаб ВС Турции отрицает информацию об ударе по больнице в Африне

Турецкая авиация в пятницу, 16 марта, разбомбила главную больницу в контролируемом курдами городе Африн в Сирии, в результате чего девять человек погибли. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

Правозащитники сообщили, что им не известно, есть ли среди погибших персонал больницы.

"По меньшей мере девять человек погибли. Мы не знаем, есть ли среди них медицинский персонал", - заявили они.

Сирийское национальное агентство SANA сообщило о 16 погибших мирных жителях, в том числе детей, в результате турецкого обстрела больницы в Африне.

В то же время генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что cообщение об ударе турецкими военными по больнице в Африне не соответствует действительности.

"Новость о том, что турецкая армия разбомбила больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинять вреда мирных жителям", - говорится в сообщении турецких ВС.

Напомним, ранее правозащитники сообщили, что российские авиаудары в Сирии привели к гибели 57 и ранению около сотни гражданских в районе Восточной Гуты.

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Теги: Турция, Сирия, бомбардировка
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