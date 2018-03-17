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Інтерв'ю

Турецька авіація розбомбила лікарню в Сирії, 9 загиблих, - спостерігачі

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 01:54
Фото: турецький винищувач (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)
Фото: турецький винищувач (flickr.com/Türk Silahlı Kuvvetleri)

Генштаб ЗС Туреччини заперечує інформацію про удар по лікарні в Афріні

Турецька авіація в п'ятницю, 16 березня, розбомбила головну лікарню в контрольованому курдами місті Афрін у Сирії, у результаті чого дев'ять осіб загинули. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає AFP.

Правозахисники повідомили, що їм не відомо, чи є серед загиблих персонал лікарні.

"Щонайменше дев'ять людей загинули. Ми не знаємо, чи є серед них медичний персонал", - заявили вони.

Сирійське національне агентство SANA повідомило про 16 загиблих мирних жителів, у тому числі дітей, в результаті турецького обстрілу лікарні в Афріні.

Водночас генштаб Збройних сил Туреччини заявив, що повідомлення про удар турецькими військовими по лікарні в Афріні не відповідає дійсності.

"Новина про те, що турецька армія розбомбила лікарню в Афріні, не відповідає дійсності. Операція "Оливкова гілка" здійснюється таким чином, щоб не завдавати шкоди мирним жителям", - йдеться у повідомленні турецьких ЗС.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомили, що російські авіаудари в Сирії призвели до загибелі 57 і поранення близько сотні цивільних в районі Східної Гути.

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Теги: Турция, Сирія, бомбардировка
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