В Сирии в результате авиаударов РФ и Турции погибли более 70 человек

Российские авиаудары привели к гибели 57 и ранения около сотни гражданских в районе сирийской Восточной Гуты. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.

"Российские самолеты нанесли удар по городам Кафр Батна и Сабка, в Кафр Батна погибли 46 человек и 11 - в Сабце", - говорится в заявлении руководителя Центра Рами Абделя Рахмана.

Сообщается, что во время атаки авиации была применена взрывчатка с термитной смесью в следствии чего раненые пострадали прежде всего от тяжелых ожогов.

Согласно информации издания, из Восточной Гуты в пятницу, 16 марта, сбежали более 4,1 тыс. человек.

Кроме того, в тот же день на севере Сирии - в районе города Африн - в результате бомбардировок турецкой авиации погибли 22 гражданских, среди которых семеро детей.

Напомним, что с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкая армия обезвредила более 3,5 тыс. курдских бойцов.