Турецкая авиакомпания возобновила полеты из Харькова

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил сообщение с Харьковом. В воскресенье, 2 августа, Харьковский международный аэропорт принял первый рейс из Стамбула.

Об этом свидетельствует табло международного аэропорта "Харьков".

Авиакомпания приостанавливала пролеты из Харькова из-за пандемии коронавируса. Сегодня состоялись первые рейсы после почти 5-месячной паузы.

Так, в 9 утра международный аэропорт Харьков принял рейс TK 1473 из Стамбула, а уже в 9:50 и 15:10 отправились самолеты в обратном направлении.

Turkish Airlines будет осуществлять рейсы в Харьков четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям - утренние. Смешанное расписание позволит расширить количество стыковок в Стамбуле.

Напомним, Украина возобновила авиасообщение с Турцией 1 июля.

Отметим, Турция находится в списке "зеленых стран", поэтому украинцы по возвращению домой не должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию; при этом перечень "красных стран" был расширен до 120.