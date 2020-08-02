Турецька авіакомпанія відновила польоти з Харкова

Авіакомпанія припиняла польоти через пандемію коронавірусу
Турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines відновив сполучення з Харковом. У неділю, 2 серпня, Харківський міжнародний аеропорт прийняв перший рейс зі Стамбулу.
Про це свідчить табло міжнародного аеропорту "Харків".
Авіакомпанія призупиняла прольоти з Харкова через пандемію коронавірусу. Сьогодні відбулися перші рейси після майже 5-місячної паузи.
Так, о 9 ранку міжнародний аеропорт Харків прийняв рейс TK 1473 зі Стамбулу, а вже о 9:50 та 15:10 відправилися літаки у зворотному напрямку.
Turkish Airlines буде здійснювати рейси у Харків чотири рази на тиждень. Щопонеділка та щоп'ятниці авіакомпанія здійснюватиме вечірні рейси, а щосереди та щонеділі - ранкові. Змішаний розклад дозволить розширити кількість стикувань у Стамбулі.
Нагадаємо, Україна відновила авіасполучення з Туреччиною 1 липня.
Зазначимо, Туреччина знаходиться у списку "зелених країн", тому українці по поверненню додому не повинні проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію; при цьому перелік "червоних країн" був розширений до 120.