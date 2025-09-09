Турецька ліра за 9 років подешевшала в 9 разів і стала дешевшою за гривню

НБУ встановив на 9 вересня 2025 року курс гривні до ліри на рівні 0,9996 за 1 ліру. У березні 2016 року курс досягав 9,33 гривні за 1 ліру.



Турецька ліра 8 вересня ослабла до 41,2650 за долар, що стало новим історичним мінімумом. Валюта продовжує поступово втрачати позиції після року стабільного зниження, пише Reuters.

Економіка після кризи

Туреччина поступово виходить із затяжної кризи, що розпочалася 2018 року. Тоді політика низьких ставок призвела до зростання інфляції до 85% і різкого падіння ліри.

Із середини 2023 року нове керівництво Центробанку посилило політику, підвищивши ставку до 50%. Однак у липні почався новий цикл пом'якшення, коли ставку було знижено до 43%.

Зростання інфляції в серпні майже до 33% і несподівано високі темпи ВВП у другому кварталі змусили аналітиків прогнозувати уповільнення зниження ставок Центробанком. Очікується, що регулятор обмежиться зниженням лише на 200 базисних пунктів.

Новий прогноз уряду

Уряд Туреччини очікує сповільнення інфляції до 28,5% у 2024 році та до 16% у 2026 році. Досягти однозначних значень інфляції планується тільки 2027 року, що на рік пізніше за попередні прогнози.

Згідно з новою трирічною економічною програмою, зростання економіки сповільниться до 3,3% цього року через жорстку грошово-кредитну політику. Надалі очікується відновлення до 5% у 2028 році.

Віцепрезидент Джевдет Йилмаз, презентуючи програму в Анкарі, зазначив, що дезінфляція продовжиться до кінця року. Цьому сприятимуть бюджетна політика та помірне зростання цін на сировинні товари.

Він підкреслив, що влада час від часу втручається для згладжування "екстремальних" коливань валютного курсу. Однак у Туреччині зберігається плаваючий режим валютного курсу і відсутній цільовий рівень для ліри.

Влада також анонсувала структурні реформи, включно з розвитком цифрових і високотехнологічних галузей, "зеленою" трансформацією і підвищенням ефективності сільського господарства.