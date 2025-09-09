Турецкая лира за 9 лет подешевела в 9 раз и стала дешевле гривны

НБУ установил на 9 сентября 2025 года курс гривны к лире на уровне 0,9996 за 1 лиру. В марте 2016 года курс достигал 9,33 гривны за 1 лиру.



Турецкая лира 8 сентября ослабла до 41,2650 за доллар, что стало новым историческим минимумом. Валюта продолжает постепенно терять позиции после года стабильного снижения, пишет Reuters.

Экономика после кризиса

Турция постепенно выходит из затяжного кризиса, начавшегося в 2018 году. Тогда политика низких ставок привела к росту инфляции до 85% и резкому падению лиры.

С середины 2023 года новое руководство Центробанка ужесточило политику, повысив ставку до 50%. Однако в июле начался новый цикл смягчения, когда ставка была снижена до 43%.

Рост инфляции в августе почти до 33% и неожиданно высокие темпы ВВП во втором квартале заставили аналитиков прогнозировать замедление снижения ставок Центробанком. Ожидается, что регулятор ограничится снижением только на 200 базисных пунктов.

Новый прогноз правительства

Правительство Турции ожидает замедления инфляции до 28,5% в 2024 году и до 16% в 2026 году. Достичь однозначных значений инфляции планируется только в 2027 году, что на год позже предыдущих прогнозов.

Согласно новой трехлетней экономической программе, рост экономики замедлится до 3,3% в этом году из-за жесткой денежно-кредитной политики. В дальнейшем ожидается восстановление до 5% в 2028 году.

Вице-президент Джевдет Йылмаз, представляя программу в Анкаре, отметил, что дезинфляция продолжится до конца года. Этому будут способствовать бюджетная политика и умеренный рост цен на сырьевые товары.

Он подчеркнул, что власти время от времени вмешиваются для сглаживания "экстремальных" колебаний валютного курса. Однако в Турции сохраняется плавающий режим валютного курса и отсутствует целевой уровень для лиры.

Власти также анонсировали структурные реформы, включая развитие цифровых и высокотехнологичных отраслей, "зеленую" трансформацию и повышение эффективности сельского хозяйства.