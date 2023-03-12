Туреччину знову сколихнув потужний землетрус

Даних про руйнування та постраждалих наразі немає.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6,88 кілометра у районі Юрегір провінції Адана.

Нагадаємо, вранців 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Кількість загиблих вже сягнула 47 тисяч.

До слова, збитки від землетрусів оцінюються в 80 млрд доларів. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

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