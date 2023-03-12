ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччину знову сколихнув потужний землетрус

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 00:19
Туреччину знову сколихнув потужний землетрус Фото: Туреччину знову сколихнув потужний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васьків

На південному сході Туреччини 11 березня стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,0 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань землетрусів та зменшення ризиків (AFAD).

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6,88 кілометра у районі Юрегір провінції Адана.

Даних про руйнування та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вранців 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Кількість загиблих вже сягнула 47 тисяч.

До слова, збитки від землетрусів оцінюються в 80 млрд доларів. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації