Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение
Фото: Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
На юго-востоке Турции 11 марта произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 4,0 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по землетрясениям и уменьшению рисков (AFAD).
Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,88 километра в районе Юрегора провинции Адана.
Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. Число погибших уже достигло 47 тысяч.
К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 млрд долларов. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.