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Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 00:19
Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение Фото: Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васкив

На юго-востоке Турции 11 марта произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 4,0 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по землетрясениям и уменьшению рисков (AFAD).

Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,88 километра в районе Юрегора провинции Адана.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. Число погибших уже достигло 47 тысяч.

К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 млрд долларов. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

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