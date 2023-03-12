Турцию снова всколыхнуло мощное землетрясение

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,88 километра в районе Юрегора провинции Адана.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. Число погибших уже достигло 47 тысяч.

К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 млрд долларов. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

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