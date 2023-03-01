UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: є загиблі

Фото: Туреччину сколихнув новий потужний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васьків

На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 5,6 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів у районі Єселюрт провінції Малатія.

"Унаслідок землетрусу загинули двоє людей, 140 зазнали травм", - зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.

До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Наразі 12 із них перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, одразу два землетруси магнітудою понад 4 бали зафіксували в районі Онікісубат міста Кахраманмраш.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция